Detido “Quibrilha” e sua quadrilha no Lubango

O Serviço de Investigação Criminal na Huíla deteve, nesta Quinta-feira, 04 de Junho, no bairro Patrice Lumumba, município do Lubango, o cidadão José Colembe Batata, mais conhecido por Quibrilha, de 28 anos, pela prática do crime de roubo com recurso a arma de fogo e ofensas corporais graves contra um Agente da Polícia Nacional, protagonizado na via pública no passado dia 01 de Junho no bairro Nambambi.

O cidadão em causa, de acordo com um comunicado a que OPAÍS teve acesso, é líder de uma associação criminosa que são procurados pela Polícia já há algum tempo, pela prática de diversos crimes de roubo de telefones a cidadãos na via pública e em estabelecimentos comerciais, com destaque a “Cantinas”.

O caso mais recente foi a acção protagonizada por Quibrilha, em companhia de outros 8 elementos, 3 dos quais já detidos e outros em fuga, contra um agente da Polícia Nacional, que foi agredido e lhe roubado a pistola de marca Jericho, já recuperada das mãos dos marginais.

Neste momento está desmantelado o grupo, com 6 elementos detidos, também conhecidos por: ” Pai Arame”, da Lalula, ” Baiano”, do Joaquim Kapango, “Negrinho” , do Bula Matady, “Wine” do Tchioco, ” Malabi” e “Mestre Mendes”, do Tchioco, este último mentor do grupo, com idades compreendidas entre 23 à 29 anos, respectivamente, sendo que outros dois estão por capturar.

Salientar que os cidadãos em causa serão presentes ao Ministério Público nas próximas horas.