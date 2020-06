Editora Acácias promove conversa com autora do livro infantil “Corvo-Correio”

Isabel Cintra, autora do livro infantil “Corvo-Correio”, é a convidada da editora Acácias, para este Domingo, 7, a partir das 16 horas e 30 minutos, com transmissão ao vivo na plataforma digital Instagram, sendo que a conversa será intercalada com música de Cirius “Alforreco”.

O livro, recomendado para crianças a partir dos cincos anos de idade, tem 32 páginas e conta a história do corvo José, que tinha um sonho desde menino: ser carteiro, igual aos pombos que ele via todos os dias voarem com a correspondência que iam distribuir pelos campos e cidades.

Um dia enche-se de coragem e vai até à central dos correios pedir emprego. Mafalda, a velha coruja que dirige o serviço, acha que ele não serve para o trabalho, pois os pombos sempre tiveram essa função por uma razão muito simples: eles são brancos, simbolizam a pureza e a paz; imagina o que os animais pensariam ao verem um corvo aproximar- se com a sua correspondência! Muito provavelmente acreditariam que vinham aí notícias ruins!

Mais cedo do que pensa, porém, o nosso amigo corvo terá a sua grande oportunidade de mostrar ao mundo que a diferença traz muitas vantagens, no trabalho ou em qualquer outro aspecto da vida.

O livro de Isabel Cintra conta com ilustrações de Zeka Cintra.