Hungria no Mundial de Fórmula 1 até 2027

A Formula One Management (FOM), subsidiária da norte-americana Liberty Media, responsável pela organização do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, e o promotor do Grande Prémio da Hungria assinaram extensão de 2026 para 2027 do acordo para a realização da prova no Hungaroring, circuito nos arredores de Budapeste.

O acordo foi conseguido durante as negociações para a realização de corrida à ‘porta fechada’ no Mundial de 2020, também bem-sucedidas. A etapa magiar é a 3.ª do calendário novo e realizar- se-á a 19 de Julho, depois de duas corridas no Red Bull Ring, na Áustria, a 5 e 12 de Julho.