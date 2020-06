Cabinda reforça medidas contra violação da fronteira fluvial de Necuto

As constantes violações da fronteira fluvial do rio Chiloango, na comuna de Necuto, município de Buco-Zau, com a vizinha República Democrática do Congo (RDC), está a preocupar as autoridades locais devido ao número de casos de covid-19 naquele país, segundo a Angop