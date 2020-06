George W. Bush e Mitt Romney não vão apoiar Trump

Republicanos estão a ponderar não votar em Donald Trump. A questão agora é saber se publicitam essa recusa em apoiar em Trump ou se apelam ao voto em Joe Biden, o concorrente democrata.

Destacados republicanos estão a ponderar se apoiam o recandidato Donald Trump nas presidenciais de Novembro ou se se mantém em silêncio até lá ou ainda se transferem o seu apoio para o concorrente democrata, Joe Biden, ex-vice presidente de Barack Obama na Casa Branca. O ex-presidente Geroge W. Bush e Mitt Romney, que enfrentou Obama em 2021 pelos republicanos, já terão mesmo decidido, de acordo com o New York Times, não apoiar Trump.

O jornal refere que os dois republicanos não apoiarão Trump na tentativa de reeleição como presidente do Estados Unidos. E nos bastidores desta corrida, há ainda republicanos que podem optar por votar em Biden para travar as intenções do actual presidente, tendo como gota de água final para esta decisão a reacção de Trump aos tumultos no país depois da morte de George Floyd — o homem negro que foi asfixiado por um polícia reacendendo de forma muito expressiva a contestação anti-racismo.

Cindy Mccain, viúva de John McCain, por exemplo, está inclinada a apoiar Biden, com o jornal a referir que o facto de ter um dos seus filhos a candidatar-se ao Senado está a fazê-la ponderar o quanto torna públi co este apoio — uma indecisão semelhante à que está a passar pela cabeça de muitos republicanos a cinco meses das eleições americanas. Alguns ex-líderes republicanos, como Paul Ryan e John Boehner mantêm-se em silêncio sobre o seu futuro voto. E o jornal reporta muitas vozes no interior do partido a defenderem que nem se importariam com a vitória de Biden, desde que o partido mantivesse a maioria no Senado.

Muitos destes nomes, nomeadamente Bush e Romney, não apareceram a apoiar Trump em 2016, mas a manutenção desta posição com um candidato que é o presidente em funções tem outra carga política.