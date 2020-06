Assembleia Nacional aprova relatórios pareceres de propostas de lei

A Assembleia Nacional (AN) aprovou, nesta Segunda-feira, na generalidade, por unanimidade, os relatórios pareceres das propostas de lei sobre o regime jurídico das zonas francas.

A Proposta de Lei Sobre o Regime Jurídico de Zonas Francas, de iniciativa do Presidente da República enquanto Titular do Poder Executivo, enquadra-se no programa de apoio à produção, substituição das importações e diversificação das exportações, definido no Plano de Fomento de desenvolvimento Nacional 2018-2022.

Visa dotar a economia nacional de oportunidades e condições apropriadas para a atração de investimentos que permitam acelerar o processo de diversificação e modernização da economia nacional.

O diploma, que vai à discussão na plenária do dia 17 do corrente mês, pretende criar um regime jurídico para a criação de zonas francas na República de Angola mediante o estabelecimento de áreas delimitadas de livre comércio, por iniciativa do Estado ou do sector privado, com benefícios e incentivos fiscais, regimes especiais e estruturas modernas.

A aprovação do referido diploma representa um novo paradigma do processo do desenvolvimento sócio-económico de Angola.

Espera-se transformar rapidamente o país num lugar que favoreça a industrialização, absorção de novas tecnologias, geração de empregos, apoio à pesquisa e investigação científica.

A proposta é constituída por oito capítulos e 43 artigos.

Ainda nesta Segunda-feira foi aprovada a Proposta de Lei que altera a Lei de Contratos Públicos, com oito artigos e visa mitigar os constrangimentos verificados no processo de formação e execução dos contratos públicos.

Com a presente iniciativa pretende-se introduzir normas referentes às operações e práticas de mercado, bem como aos direitos, obrigações e garantias dos operadores, a fim de se simplificar procedimentos e garantir aplicabilidade.

Garantir mais celeridade e confiança no processo de formação dos contratos públicos e adequação às boas práticas internacionais são outros dos objectivos preconizados.

Já a Proposta de Lei de Bases do Sistema de Pagamento em Angola, também aprovada nesta sessão da AN, enquadra-se no processo de alteração e modernização do quadro legal, conferindo-lhe uma base legal que proporcione altos níveis de segurança, transparência e robustez alinhadas com as boas práticas internacionais.

Com este diploma, pretende-se definir regras claras, justas e transparentes, abrangentes, relativas ao funcionamento e supervisão da gestão do sistema de pagamentos de Angola, visando favorecer a integração de forma segura e fiável.

Esta iniciativa visa apoiar o crescimento da economia nacional, bem como garantir que os agentes económicos usufruam de melhores condições operacionais.

A proposta é constituída por nove capítulos e 122 artigos.