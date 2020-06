Hospital Psiquiátrico de Luanda pronto para diagnosticar casos de Covid-19

O edifício do Bloco C do Hospital Psiquiátrico de Luanda foi reabilitado e equipado pela empreiteira Mota-Engil, no âmbito da sua responsabilidade social, para permitir o diagnóstico e eventual tratamento de pacientes de Covid-19, anunciou a construtora