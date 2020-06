Polícia frustra saída de mercadorias para RDC

Quantidades consideráveis de produtos diversos foram apreendidas Domingo pela Polícia Nacional, no município do Soyo, província do Zaire, por presumível contrabando de mercadorias para a República Democrática do Congo (RDC), segundo a Angop.

A mercadoria, composta por 300 caixas de papa cerelac, 98 de whisky, número não determinado de caixas de leite em pó, embalagens de fralda descartáveis, caixas de gasosas e vinho foram encontradas escondidas num matagal, informa a corporação em nota enviada nesta Segunda-feira) à Angop.

De acordo com o documento, os produtos foram encontrados nas imediações da zona do Nkuluanganga, onde estavam a ser concentrados para posterior transportação para o país vizinho, por via de um dos canais do rio Zaire.

Os proprietários desta mercadoria, cuja nacionalidade se desconhece, meteram-se em fuga ao se aperceberem da presença dos efectivos da Polícia Nacional na zona. A mercadoria foi encaminhada à Delegação Aduaneira da 1ª Região Tributária da Administração Geral Tributária (AGT), no município do Soyo.