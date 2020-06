Porto de Luanda doa quatro toneladas de bens alimentares

O Porto de Luanda vai doar de 8 a 12 do mês corrente perto de 4 toneladas de produtos diversos ao lar de acolhimento de pessoas desfavorecidas dos Ramiros, município de Belas e às famílias mais carenciadas das comunidades da Boavista e Ilha do Cabo

O volume de doação comporta bens de primeira necessidade, tais como arroz, fuba de milho, feijão, óleo e açúcar, que vão beneficiar 600 famílias. Deste número 300 famílias estão localizadas no bairro da Boavista e outras 300 famílias da Ilha do Cabo, ambas identificadas e consideradas pelas autoridades administrativas destas localidades como das mais carenciadas. Além de 118 pessoas que residem no centro de acolhimento de indivíduos vulneráveis, localizado nos Ramiros, na sua maioria adolescentes de ambos os géneros.

Na Boavista, para além dos produtos alimentícios e de higienização, as populações vão igualmente receber do Porto de Luanda dois reservatórios de água, com uma capacidade total de 20 mil litros. Fontes da empresa com ligações directas a este projecto de beneficência, avançam que, enquanto a covid-19 constituir uma ameaça sanitária grave, a Administração Portuária vai diligenciar para que os reservatórios sejam regularmente reabastecidos.

Assim, com este acto humanitário o Porto de Luanda responde, também ao apelo do Pacto Global das Nações Unidas que insta as empresas no sentido de levarem a cabo iniciativas concretas que ajudem as comunidades circunvizinhas, especialmente as mais carenciadas, a protegerem-se da Covid-19.

Embora esteja actualmente sob a gestão directa da Autoridade Portuária, contribuiu também neste projecto, de forma autónoma, o Terminal Multiusos (TMU).

O Porto de Luanda comemora o seu 75º aniversário no próximo dia 15.

O Porto de Luanda E.P é uma empresa pública de grande dimensão, dotada de personalidade jurídica, autonomia e poder administrativo, financeiro e patrimonial. De acordo com o decreto n° 26/98 de 14 de Agosto que aprova o estatuto orgânico do porto de luanda, a empresa possui como órgãos sociais um conselho de administração (órgão de gestão), um conselho fiscal (fiscalizador da actividade) e um conselho consultivo (órgão de consulta e informação).