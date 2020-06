SAHAM apoia seis Instituições com Kz 140 milhões na luta contra a Covid-19

Com este gesto de solidariedade , a SAHAM Angola Seguros, membro do grupo Sanlam apoia o Gabinete da 1ª Dama da República e o Ministério da Saúde, com quem organizou campanhas de cirurgias gratuitas no Hospital Geral de Luanda em Março do corrente ano.

Foram entregues bens alimentares, produtos de biossegurança, protecção individual, higiene e limpeza, medicamentos, roupas e outros que servirão para auxiliar os esforços na ‘declinação da curva’ de casos positivos e apoiar várias iniciativas para combater a propagação e o impacto do vírus.

Estes materiais foram destinados às instituições de apoio social como a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Associação Olhos no Horizonte, o Centro Aleluia SOS Lubango, o Governo Provincial de Luanda, a Associação dos Amigos Seropositivos de Angola e o Centro de Acolhimento Vivência Feliz para Crianças entre outras.

De ressaltar que o Grupo Sanlam, do qual a SAHAM Angola Seguros é membro, deu início à luta contra a disseminação do Coronavírus em todos os mercados que espelham a sua presença nos negócios, tanto em África quanto nos outros mercados internacionais onde opera.

A Sanlam doou cerca de USD 2,3 milhões para apoiar várias iniciativas de combate à pandemia em África e noutros territórios onde a SEM (Sanlam Emerging Markets) tem presença comercial. Essa doação é uma contribuição adicional de algumas subsidiárias da Sanlam nos seus respectivos mercados.