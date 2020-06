Solskjaer quer evitar contratar “maçãs” podres

Harry Maguire, Bruno Fernandes, Daniel James ou Aaron Wan-Bissaka são nomes que Ole Gunnar Solskjaer levou para o Manchester United, num caminho que quer continuar com contratações acertadas, com o norueguês a explicar o perfil de jogador que deseja em Old Trafford.

“Senti que era profissional e privilegiado por jogar no Man. United. Não poderia olhar-me ao espelho sem saber que tinha dado tudo pelos meus colegas e pelo meu treinador.

É isso que procuro nos jogadores que contrato ou que promovo das camadas jovens. Tens de ter boa personalidade e ser profissional, porque uma maçã podre no cesto fará as outras apodrecerem”, afirmou à Shiv Nadar Foundation.

“Para mim, trata-se de formar uma equipa que reflita as personalidades e os pontos de vista. É claro que existem padrões porque queremos vencer. Mas o primeiro passo para ser jogador e pessoa do Manchester United é a humildade, suficiente para saber que tem que se trabalhar duro.

Nunca desistir e fazer sempre o melhor, é necessário um esforço total todos os dias e sem pensar que somos melhores que o que realmente somos.

É preciso ainda jogar com confiança ao mesmo tempo. É um bom equilíbrio, mas é isso que irá fazer a diferença no regresso do campeonato para vencermos”, assumiu.