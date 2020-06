UNITA apela aos Estados Unidos e ONU a protegerem os cidadãos

O apelo decorre na sequência da trágica morte do afro-americano George Floyd, por asfixia, por um polícia do Mineapolis, nos Estados Unidos da América, no dia 25 de Maio do ano em curso.

Num comunicado enviado a OPAÍS, ontem, o Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política (CPC) deste partido apela às autoridades americanas em particular e às Nações Unidas, em geral, a tomarem uma posição que salvaguarde a integridade física, as liberdades e garantias de todos os cidadãos.

No comunicado, a UNITA refere que a protecção da integridade física deve abranger a todos, “sem olhar para o tom de pele, origem, credo ou religião”, que actos como os que provocaram a morte de Floyd, devem ser desencorajados e os seus actores responsabilizados civil e criminalmente.

A UNITA exprime igualmente a sua repulsa ante comportamentos similares que têm ocorrido em Angola nesta fase, onde as forças de lei e ordem têm usado excesso de força causando igualmente vítimas mortais.

Na nota, a força política do país repudia e condena veementemente o acto que vitimou George Floyd, “um cidadão que nada fez para merecer tão cruel destino em pleno Século XXI”, naquela que é considerada uma das maiores democracias do mundo, refere numa das passagens.

Segundo ainda a UNITA, a “horrenda morte de Georges Floyd” deve merecer uma unânime condenação de todos os africanos, e acrescenta que em plena era de globalização as manifestações racistas e outras semelhantes encontrarão um vivo repúdio da humanidade.

Na nota, o partido liderado por Adalberto Costa Júnior afirma ainda que o mundo acordou com um manto de horror no passado dia 25 de Maio de 2020, causado pelo hediondo assassinato do afro-americano George Floyd, por motivações raciais, cujo funeral se realiza hoje.

A UNITA recorda que o aludido acontecimento ocorre na sequência de outros que a nação americana vai registando, o que levanta uma onda de revoltas por todos os defensores da vida, da justiça social, da liberdade e da igualdade, fundamentos plasmados na Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas de que os Estados Unidos são membro permanente do seu Conselho de Segurança.

O partido do “galo negro” diz ainda que vem acompanhando com preocupação esta situação e, tal como já o fez saber aquando das manifestações de racismos ocorridas em Abril último na República Popular da China.