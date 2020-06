ACEPA com centro de tratamento contra a Covid-19 para 67

Os Ministérios da Saúde e dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e a Associação das Companhias de Exploração e Produção de Angola (ACEPA), inauguraram ontem, 09 de Junho, no Morro Bento, na cidade de Luanda, um centro de tratamento da doença Covid-19, dedicado aos trabalhadores desta associação. O novo centro de tratamento visa contribuir para sector da saúde na prevenção, combate e controlo da pandemia Covid-19, os membros da ACEPA juntaram esforços para converter estruturas localizadas em Luanda, Soyo e Cabinda em Centros Médicos para o tratamento da Covid-19, em colaboração com o Ministério da Saúde.

Operado pela Total E&P Angola, esta unidade tem uma capacidade para 67 pacientes e conta com especialistas em diversas áreas da medicina. Desde casos suspeitos a casos confirmados da doença Covid-19, são geridos neste centro.

Para o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, “O Centro de Tratamento Covid-19 da ACEPA ilustra o benefício das parcerias público-privadas e reflecte o compromisso do sector petrolífero com Angola.’’

Para o director-geral da Total E&P Angola, Olivier Jouny, “O Centro ora inaugurado reflecte a importância da saúde dos trabalhadores, numa das indústrias mais importantes para a economia do país.”“Na nossa indústria, a saúde e a segurança das pessoas estão sempre em primeiro lugar, razão pela qual as equipas técnicas do Ministério da Saúde e da ACEPA não pouparam esforços durante cerca de 90 dias para converter estas antigas instalações nesta estrutura médica.” declarou Olivier Jouny. O Centro de tratamento está equipado para apoiar o pessoal essencial que trabalha tanto no mar como em terra para sustentar a produção de Angola e reduzirá os encargos do sistema de saúde estabelecido para o tratamento da Covid-19.

Sobre ACEPA

A Associação das Companhias de Exploração e Produção de Angola (ACEPA), constituída em 2002 é composta pela BP, ExxonMobil, Chevron, Total, ENI, Sonangol Pesquisa & Produção, Equinor, Angola LNG, Somoil e Pluspetrol.

Tem como objectivo apoiar o desenvolvimento de um ambiente atractivo e sustentável, num clima de investimento favorável para o desenvolvimento do sector, advogando as posições da indústria junto das entidades governamentais, bem como promovendo a cooperação entre os seus membros na identificação de preocupações e questões de interesse comum para a indústria petrolífera em Angola.