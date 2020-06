APDM promete relançar o “roncar” dos motores em Malanje

O novo presidente da Associação Provincial de Desportos Motorizados (APDM) de Malanje, Júlio de Oliveira, prometeu, à imprensa, apostar na massificação deste desporto nos vários municípios da província, tendo em vista o quadriénio 2020/2024.

Júlio de Oliveira revelou que esta prática vai ocupar o tempo livre dos jovens e poderá incentiva-los a ganhar o gosto pelo roncar dos motores, quer no motocross, no rali, no automobilismo e no karting só para citar.

Para isso, o novo dirigente da associação pretende mobilizar apoios junto da classe empresarial com o objectivo de apadrinhar os pilotos com equipamento modernos de competição.

“Vamos prestar atenção na pista de motocross que se encontra no estado de abandono”, garantiu Júlio de Oliveira.

O novo presidente da Associação Provincial dos Desportos Motorizados tem como prioridade trabalhar também com as administrações municipais e as representações do gabinete da cultura, turismo e desporto no sentido de concretizar as linhas de forças que foram supramencionadas.