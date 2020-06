Eduardo Mingas renova por mais um ano com o 1º de Agosto

O internacional angolano, Eduardo Mingas, renovou o contrato com a equipa sénior masculina de basquetebol do 1º de Agosto, segundo uma fonte daquele clube.

O poste, 42 anos, mostrou-se disponível e espera ajudar a equipa a conquistar o Campeonato Nacional, uma vez que pretende terminar a carreira em grande.

Mingas, que já conquistou um campeonato com a camisola do 1º de Agosto, tem sido um dos mais influentes na sua posição e por isso, entra para a quarta temporada no cinco do Rio Seco com o mesmo objectivo, contando com o apoio dos seus colegas no balneário.

Eduardo Mingas já passou por vários clubes, mas é no Interclube, formação da Polícia Nacional, onde ganhou notoriedade como jogador.

Ao serviço da Selecção Nacional, o poste conquistou vários campeonatos africanos, destacando- se o Afrobasket 2009 realizado na Líbia.

Eduardo Mingas também fez parte do cinco do Cuanza-Sul, ou seja, do Recreativo do Libolo com Carlos Morais, Luís Costa, Cipriano e outros.

Com esta idade, 42 anos, o internacional supera Jean Jacques da Conceição, antigo poste da Selecção Nacional, que terminou a carreira aos 40 anos.