Irão executará agente da CIA envolvido no assassinato de Soleimani

As autoridades do poder judiciário do Irão anunciaram nesta Terça-feira (9) que um agente da CIA envolvido no assassinato do major-general iraniano Qassem Soleimani será executado, informa a agência Reuters.

Trata-se de um cidadão iraniano que repassou informação indispensável aos serviços de inteligência dos EUA e Israel para encontrar o general iraniano.

“Mahmoud Mousavi-Majd, um dos espiões da CIA e do Mossad, foi condenado à morte […] por ter repassado o paradeiro do mártir Soleimani aos nossos inimigos”, expressou o porta-voz da Justiça do Irão, Gholamhossein Esmaili, numa conferência de imprensa.

Ataque por parte dos EUA

O general iraniano faleceu durante um ataque de mísseis na capital iraquiana. O Pentágono afirmou que “o ataque tinha como objectivo dissuadir futuros planos de ataques iranianos”, e acusou Soleimani de “desenvolver activamente planos para atacar diplomatas e membros dos serviços norte-americanos no Iraque e em toda a região”.

Qassem Soleimani foi uma figura- chave na coordenação das ações militares do Irão na região, além de ter actuado nos serviços de inteligência da nação persa. Vários especialistas consideram que o general assassinado era a segunda pessoa mais poderosa do Irão, após o líder supremo, aiatolá Khomeini, e tinha mais influência que o presidente iraniano, Hassan Rouhani.