Operação Transparência apreende 125 pedras de diamantes

Cento e vinte e cinco pedras de diamantes (por avaliar), mil e 700 dólares norte-americanos e 55 mil kwanzas foram apreendidas no âmbito da Operação Transparência, no município de Lucapa, província da Lunda Norte, de Janeiro a Maio do ano em curso.

A informação consta de um relatório apresentado segunda-feira, na reunião do Posto Avançado da Operação Transparência na Lunda Norte, referente às acções realizadas no período em referência.

O documento refere que no mesmo período, e no quadro da operação que visa o combate ao tráfico de diamantes e a imigração ilegal, foram igualmente apreendidas duas balanças, três lupas, 20 quilogramas de estupefacientes (liamba), uma máscara de mergulhador, entre outros meios para a exploração do mineiro.

A operação, que em Março de 2019 foi alargada à costa marítima, permitiu, também, a detenção de 2.769 imigrantes ilegais, sendo quatro oeste africanos e 2.765 da República Democrática do Congo (RDC), repatriados aos países de origem

Na ocasião, o coordenador adjunto do Posto Avançado da Operação Transparência na Lunda Norte, comissário Mário Queiroz, enalteceu o empenho dos agentes engajados neste processo, recomendando o reforço na vigilância e segurança nas zonas onde regista-se um índice elevado de garimpo.