Pierre Nkurunziza presidente do Burundi morre aos 55 anos

Ele deveria deixar o cargo em Agosto, após o candidato do seu partido vencer as eleições presidenciais no mês passado.

Nkurunziza chegou ao poder no final de uma guerra civil de 12 anos, que matou 300 mil pessoas e foi impulsionado por tensões étnicas semelhantes ao genocídio de 1994 no vizinho Ruanda, onde extremistas hutus massacraram 800 mil tutsis e hutus moderados.

Nkurunziza, ex-líder de um grupo rebelde hutu, foi eleito pelos legisladores após prometer a paz, mas supervisionou a repressão aos oponentes políticos e à mídia quando foi reeleito cinco anos depois.

Quando concorreu pela terceira vez, em 2015, os opositores disseram que ele violava o limite constitucional de dois mandatos, os seus apoiantes espancaram, torturaram e executaram activistas, supostos oponentes e jornalistas.

Depois de frustrar uma tentativa de golpe, mais de 1.000 burundeses foram mortos em confrontos com as forças de segurança e mais de 400 mil fugiram para o exterior. A economia estava arruinada e doadores cortaram ajuda.

Em 2018, os burundeses votaram num referendo que abriu caminho para Nkurunziza permanecer no poder até 2034. A oposição disse que agentes do partido no poder acompanhavam os eleitores nas assembleias e muitas pessoas disseram à Reuters que votaram por medo.

Nkurunziza e a sua esposa começaram a fazer da origem divina do poder do presidente um princípio central dos seus discursos. Em 2019, ele mudou o lema do país de ‘Unidade, Trabalho, Desenvolvimento’ para ‘Deus, Rei, Burundi’.

Do treinador desportivo ao líder rebelde

Ex-professor de desportos de uma universidade, Nkurunziza foi um entusiasta ao longo da vida em fitness e futebol, e um cristão evangélico.

Ele perdeu o pai, funcionário público, durante os assassinatos em massa de hutus pelo exército maioritário tutsi em 1972. Ele sempre falava sobre a miséria que a sua família sofreu após a morte do pai.

“Tornamo-nos órfãos e levamos uma vida difícil”, dizia ele. “Eles (os assassinos) pegaram todas as coisas legais da casa, o que levou a família à desolação.

”Durante a guerra civil, ele lutou no grupo rebelde que se tornou o partido no poder, tornandose primeiro-ministro num governo de transição em 2003, antes de o parlamento o eleger presidente em 2005.

Alguns anos relativamente pacíficos se seguiram. Um toque de recolher imposto desde 1972 foi suspenso em 2006. Os soldados do Burundi se juntaram a uma força de manutenção da paz da União Africana na Somália. O grupo de credores do Clube de Paris cancelou a dívida do Burundi em 2009.

Isolamento

Mas após o golpe frustrado em 2015, Nkurunziza tornou-se cada vez mais isolado. Ele deixou o Burundi apenas para uma viagem de um dia à vizinha Tanzânia, que abriga mais de 200 mil refugiados do Burundi.

O governo de Nkurunziza rejeitou relatos dos seus abusos por parte das Nações Unidas e outros grupos internacionais.

O Burundi deixou o Tribunal Penal Internacional em 2017, o primeiro país africano a fazê-lo, depois que o tribunal disse que investigaria a violência no país.

Em 2019, declarando ter feito progresso suficiente em direitos humanos, o governo forçou as Nações Unidas a fechar o seu escritório local de direitos humanos após 23 anos. Estudantes que desfiguraram o retrato do presidente foram presas. No mesmo ano, um relatório da ONU documentou abusos das forças de segurança e da ala jovem do partido no poder.

“Os corpos são encontrados regularmente em locais públicos … muitas pessoas desaparecem”, disse o relatório, observando que o estupro de activistas do partido no poder era comum. “Alguns desses estupros foram cometidos à noite nas casas das vítimas, à frente dos seus filhos”. Depois de alguns governos ocidentais suspenderem o apoio orçamental ao governo, o Burundi forçou todos os cidadãos a pagarem “contribuições” públicas obrigatórias aos cofres públicos de 2016 a meados de 2019.

O governo culpou a crise econômica, que causou escassez incapacitante de remédios e combustível, a especuladores de moeda e até governos doadores.

Três quartos da população vive em situação de pobreza e a expectativa de vida é de cerca de 57 anos, segundo o Banco Mundial, uma década a menos que o Ruanda.