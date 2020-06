Biocom prevê produzir mais de 100 mil toneladas de açúcar até final do ano

Por formas a alimentar as populações e reduzir a necessidade da importação no país, a Biocom espera produzir até ao final do ano em curso, um total de 115 000 (cento e quinze mil) toneladas de açúcar branco e 18 000 (dezoito mil) metros cúbicos de etanol neutro bem como exportar 63 000 (sessenta e três mil) megawatts de energia eléctrica renovável antecipou a OPAÍS, o director adjunto da Biocom, Luís Bagorro Júnior.

Segundo o responsável, desde Abril até à data presente foram igualmente produzidas 21 mil toneladas de açúcar branco.

Além desta safra, acrescentou que, no plano de negócio, a empresa pretende alcançar a produção final de 250 mil toneladas de açúcar branco, 37 mil metros cúbicos de álcool neutro e 136 mil megawatts de energia eléctrica renovável por ano.

“Quando for atingida a capacidade máxima, a Bicom poderá produzir 250 mil toneladas de açúcar branco, 37 mil metros cúbicos de álcool neutro e 136 mil megawatts de energia eléctrica renovável”.

Referiu também que, até 2018, a Biocom produzia etanol hidratado, utilizado como combustível ou como matéria-prima para a produção de álcool neutro. Por isso, no mesmo ano a empresa teve a necessidade de efectuar um novo investimento na sua destilaria e instalou equipamentos de última geração para a produção de álcool neutro, matéria-prima para a indústria de bebidas, sendo esta a segunda maior indústria do país, atrás da petrolífera.

“Estamos focados em atender à necessidade do nosso país, apoiar a diversificação da economia e também no crescimento da indústria nacional, e reduzir a necessidade de remeter divisas para o exterior“, disse.

Avançou ainda que em 2019 a empresa fez a sua primeira exportação de 8 500 metros cúbicos de etanol hidratado, experiência essa que considerou exitosa uma vez que a Biocom recebeu uma excelente avaliação da qualidade do etanol produzido em Angola por parte das grandes empresas na Europa.

Biocom dispõe de álcool neutro para atender 100% a indústria nacional

Luís Bagorro Júnior disseque, como parceiro do Executivo, a Biocom procura dar o melhor apoio possível para mitigar o impacto da Covid-19 no país.

Lembrou que, ainda este ano, a empresa produziu 16 mil litros de álcool que serviu para mitigar riscos de contaminação em grupos muito vulneráveis e mostrar a sociedade que, a partir do álcool neutro da Biocom a indústria do país já produz álcool gel e hospitalar para fazer face ao combate da Covid – 19 e reduzir desta forma a importação do produto.

No capítulo da responsabilidade social a estratégia utilizada pela Biocom para o desenvolvimento local e o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milênio giram em torno da educação, desporto e geração de renda.

No que toca a geração de renda, a empresa criou a fábrica de sabão ecológico, onde trabalham mulheres, chefes de família da região, aumenta a renda familiar e a consequente melhoria da qualidade de vida.

A Biocom participa de forma activa na erradicação do analfabetismo na região por isso apoiou a construção e recuperação de escolas primárias nas comunidades em redor que conta hoje com quatro escolas na comuna do Pungo Andongo e uma escola no bairro Bela Vista em Cacuso.

A empresa contribuiu também na alfabetização de jovens e adultos com a formação de mais de 1300 cidadãos do município de Cacuso, muitos deles, integrantes da Biocom e seus familiares.

No desporto foram criadas escolas de futebol onde frequentam actualmente 60 crianças e adolescentes que praticam as modalidades de Judo e 50 a de capoeira, respectivamente.

Actualmente, a empresa conta com um total de 2800 (dois mil e oitocentos) trabalhadores dos quais 97% (noventa e sete por cento) são angolanos sendo que 563 são novos trabalhadores contratados, até o momento, na região para a safra de 2020.

Sobre a Biocom

A Biocom é a primeira empresa de Angola a produzir e a comercializar açúcar, etanol e energia eléctrica a partir da biomassa, e tem como visão contribuir para o desenvolvimento de Angola por meio da produção de alimentos, energia eléctrica e de combustíveis a partir de fontes renováveis.

Criada em 2008, a sua primeira safra experimental aconteceu em 2014 com a produção de três mil toneladas de açúcar.

A unidade está implantada no Pólo Agro-industrial de Capanda, no município de Cacuso, numa área de 81 mil e 201 hectares, dos quais 11 mil e 55 estão reservados à preservação da fauna e flora, 70 mil virados à produção agrícola.