FAF sorteia hoje 16ª equipa para o Girabola 2020/2021

A Federação Angolana de Futebol (FAF) sorteia hoje, na sua sede, no projecto Nova Vida, em Luanda, às 10:00, a equipa que vai substituir o 1º de Maio de Benguela despromovido do Girabola 2020/2021. De acordo com o documento a que O PAÍS teve acesso, concorrem para a vaga o São Salvador do Zaire e a Baixa de Cassanje de Malanje, ambos lideravam a série A e B da Segundona, prova da segunda divisão que foi anulada devido à propagação da Covid- 19.

Em vídeo-conferência, os dirigentes estarão atentos ao sorteio e esperam que haja transparência, uma vez que as duas equipas mostraram-se disponíveis, para dispuitar a próxima época.

A FAF também notificou o Benfica de Cabinda, mas este declinou de imediato por não ter condições financeiras para suportar as despesas da maior festa do desporto-rei em Angola.

Por sua vez, o Juventude de Saurimo seguiu o caminho da formação de Cabinda, mas pretende regressar à Segundona, prova de acesso ao Campeonato Nacional, com mais argumentos técnicos e administrativos.

O Girabola 2019/2020 foi anulado por força da Covid-19, pandemia que continua a pôr de joelhos o mundo do ponto de vista social, político e económico.

O Petro de Luanda, rival de longa data do 1º de Agosto, liderava a prova com cinquenta e quatro pontos, menos três que os militares e o Bravos do Maquis que ocupava o terceiro posto com 40 pontos respectivamente.

1º de Agosto, Petro de Luanda, Interclube, Progresso Associação do Sambizanga, Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, Académica do Lobito, Wiliete de Benguela, Ferrovia do Huambo, Sporting de Cabinda, Cuando Cubango FC, Santa Rita de Cássia do Uíge, Desportivo da Huíla, Bravos do Maquis do Moxico, Recreativo da Caála e Sagrada Esperança da Lunda- Norte são as equipas já confirmadas para o próximo Campeonato Nacional.