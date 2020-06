Irão aguarda que a Rússia e a China resistam ao plano dos EUA de embargo de armas, diz Rouhani

As autoridades iranianas esperam que a Rússia e a China se oponham às tentativas dos Estados Unidos de estender em o embargo de armas da ONU contra Teerão, declarou o presidente Hassan Rouhani nesta Quarta-feira (10).

“Esperamos que os quatro membros permanentes do Conselho de Segurança resistam a essa conspiração por causa dos interesses e estabilidade do mundo e dos interesses previstos na região e no mundo pelo acordo nuclear”, disse Rouhani numa reunião do gabinete.

“Especialmente pelos nossos dois amigos países, Rússia e China, esperamos que eles resistam a essa conspiração”, acrescentou.

Na semana passada, a representante dos EUA nas Nações Unidas, Kelly Craft, anunciou que os EUA haviam enviado à Rússia um projecto de resolução do Conselho de Segurança sobre a extensão do embargo de armas contra o Irão.

“A Rússia e a China precisam aderir a um consenso global sobre a conduta do Irão”, destacou Kelly. “É um imperativo absoluto que exercitemos todas as nossas opções para garantir que esse embargo de armas da ONU seja estendido”.

A proibição de vender armas ao Irão deve ser progressivamente facilitada a partir de Outubro, de acordo com a Resolução 2231 do Conselho de Segurança. As armas incluem tanques de batalha, aviões de combate, navios de guerra e mísseis ou sistemas de mísseis, de acordo com a resolução.

Mas um embargo da ONU a materiais, bens, equipamentos e tecnologia que o Irão poderia usar para o seu programa de mísseis balísticos permanecerá em vigor até Outubro de 2023. A União Europeia (UE) disse que continuará a aplicar o seu próprio embargo de armas contra o Irão após o levantamento do primeiro embargo da ONU.

Na Terça-feira (9), o representante da Flórida, Greg Steube, afirmou que os republicanos do Congresso dos EUA planeiam lançar novas sanções contra Teerão, vinculadas ao término do embargo de armas em outubro.

Em 2015, o Irão assinou o Plano Conjunto de Acção Integral (JCPOA) com China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e União Europeia. Ele exigiu que o Irão reduzisse o seu programa nuclear e baixasse severamente as suas reservas de urânio em troca de sanções, incluindo a suspensão do embargo de armas cinco anos após a adopção do acordo.

Em 2018, os Estados Unidos abandonaram a sua posição conciliadora em relação ao Irão, retirando-se do JCPOA e implementando políticas de linha dura contra Teerão. Como resposta, a República Islâmica gradualmente reduziu os seus compromissos e alertou que estender o embargo.