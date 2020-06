MPLA aprecia relatório da Comissão de Reconciliação em Memória às Vítimas de Conflitos Políticos

Sob a orientação da sua vice- presidente, Luísa Damião, o secretariado do Bureau Político do MPLA realizou, ontem, a sua 6ª reunião ordinária, tendo tomado conhecimento do relatório da Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas de Conflitos Políticos.

Segundo um comunicado tornado público ontem, o Bureau Político do partido diz congratular-se com o elevado sentido patriótico e os êxitos alcançados pelo processo de pacificação de espíritos, destacando o consenso nacional na cerimónia de lançamento do Plano de Reconciliação, a 27 de Agosto de 2019, na Assembleia Nacional, com a presença dos poderes judicial, legislativo e executivo e dos partidos políticos, igrejas e sociedade civil.

O documento refere ainda que o Bureau Político apreciou os projectos de resolução sobre as candidaturas de Lotti Nolika, Joana Lina e Sérgio Luther Rescova para eleição aos cargos de primeiros secretários do partido no Huambo, Luanda e Uíje, respectivamente.

Os participantes apreciaram também as propostas de directivas executivas sobre a autorização de convocação e presidência de reuniões dos órgãos e organismos do partido e de convocatórias para a realização das IX conferências provinciais extraordinárias do MPLA, nas referidas províncias.

No mesmo dia, o órgão executivo do partido abordou igualmente outras matérias ligadas à vida interna, com realce para os termos de referência dos modelos de estrutura de relatório do Bureau Político ao Comité Central.

Noutra abordagem, o secretariado do Bureau Político anuiu a proposta de nomeação do Camarada Élsio Carlos Domingos Manuel para a função de Chefe de Divisão de Apoio à Sociedade Civil do departamento das Organizações Sociais e Sociedade Civil.