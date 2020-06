Administrador-adjunto de Icolo e Bengo encontrado morto em hospedaria

O administrador-adjunto de Icolo e Bengo para a área Económica, António Maria Massanga Konga, de 43 anos, foi encontrado morto, na Quarta-feira, no quarto n.° 103 da hospedaria NELUK, no bairro do Cassequel do Lourenço, em Luanda.

O corpo do malogrado foi encontrado pelos efectivos da Polícia Nacional, após terem sido accionados por uma funcionária da hospedaria, deitado no chão com a barriga voltada para cima, debaixo da cama, desprovido de vestes e a espumar pela boca.

De acordo com o informe diário do Serviço Municipal de Investigação Criminal da Maianga, a que OPAÍS teve acesso, António Konga apareceu na pensão pela primeira vez por volta das 17 horas de Terça-feira, sozinho, e solicitou um quarto.

Ilda António Maurício, de 34 anos, a recepcionista que o atendeu, contou às autoridades que depois de obter a informação de que tinha o quarto n.º 103 ao seu dispor, ele ausentou-se do estabelecimento. Regressou uma hora depois, em companhia de uma jovem, que aparenta ter 36 anos de idade, alta e forte, trajada de calça azul e blusa de cor preta e dourada.

Ambos foram ao quarto e aí permaneceram até por volta das 3 horas da manhã do dia seguinte, momento em que a convidada do hóspede se ausentou.

António Konga permaneceu na hospedaria a consumir, tendo pedido à recepcionista que lhe fosse comprar frango para saciar a fome.

Segundo a Polícia, Ilda Maurício voltou a falar com o hospede por volta das 09 horas, quando ele pediu um café e uma água mineral. Passados alguns minutos, o malogrado pediu a conta e a maquineta para pagar com o seu cartão multicaixa, alegando que estava com pouco dinheiro em mão.

Porém, permaneceu no quarto. Passada uma hora, a recepcionista foi até ao referido quarto e encontrou- o debaixo da cama, sem qualquer roupa, com alguma espuma na boca. Telefonou de imediato à Polícia Nacional pelo terminal 111, mas não foi atendida com a brevidade que esperava.

Ante a demora, dirigiu-se ao piquete do Posto Policial da Madeira. Deslocou-se até ao local uma equipa afecta ao Serviço Investigação Criminal local em companhia de um especialista do Laboratório Central de Criminalística que o encontraram sem vida.

Ao analisarem o cadáver e o cenário em que se encontravam, conseguiram identificar que se tratava do administrador adjunto do Icolo e Bengo, em função do passe que o mesmo transportava.

“Após a inspecção feita ao cadáver, removeu-se para a Morgue Central de Luanda/Hospital Josina Machel Maria Pia, depositado na câmara n° 08 e gaveta n° 093 para os devidos efeitos”, diz o relatório preliminar.