Liga quer condensar 2020/2021

Numa altura em que ainda falta aprovar as datas exactas das fases do play-off a ser disputado no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, onde os oitos jogos finais da regular season a envolver as 22 equipas escolhidas se iniciam a 31 de Julho, a NBA prepara já 2020/2021.

Segundo revelou o general manager dos Hawks, Travis Schlenk, a próxima fase regular poderá ser condensada para reajustar os vários momentos do campeonato às datas anteriores.

E ainda que o dirigente não tenha referido, a NBA está também preocupada com o final da 75.ª temporada, por causa dos Jogos de Tóquio, que arrancam a 23 de Julho e onde se espera que a Seleção dos Estados Unidos seja composta por estrelas da Liga.