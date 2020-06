“Mantenho o que disse sobre Guardiola…”

A época em que coincidiu com Pep Guardiola no Barcelona (2008/2009) suscita em Samuel Eto’o um misto de sentimentos. Se por um lado guarda as melhores recordações do estilo de jogo do treinador catalão, por outro não esquece o trato da pessoa por trás do profissional.

“Mantenho o que disse… e não fui o único a dizê-lo. A minha experiência com Pep no Barça foi a que foi, mas a nível pessoal não foi o que estaríamos à espera. E muitos jogadores disseram a mesma coisa sobre ele”, começa por frisar o camaronês, em entrevista ao diário espanhol Marca.