Maya Cool recorda sucessos em programa televisivo

No dia 13 de Junho a partir das 14:00, as atenções estarão voltadas para o canal ZAP Viva, no “Especial Tá a Bater” com o músico Maya Cool, autor de vários sucessos desde a canção infantil, passando pelos mais badalados géneros da Kizomba e do Semba, segundo informou o canal em nota de imprensa.

Lucas de Brito Pereira da Silva, carinhosamente tratado por “Maya Cool”, artista conceituado da praça nacional e não só, protagonizará um espectáculo intimista, onde vai revisitar os grandes sucessos da sua carreira musical, numa emissão especial que será transmitida em directo e em exclusivo no ZAP Viva.

Temas como “Ancoró”, “Te quero”, “Pelo pelo”, “País novo”, “Junta ma nós”, “Liguei”, “Boca azul”, “Lágrimas”, “Maka grande”, “Ti Paciência”, “Angola”, “Minha cidade”, são alguns dos hits que preenchem o reportório deste artista.

Maya Cool começou a sua carreira muito cedo como cantor “Pió” e foi nessa altura em que se destacou pela sua energia contagiante de voz doce e melódica. Actualmente, com mais de 30 anos de carreira, cinco álbuns no mercado e vários prémios nacionais, Maya continua a conquistar diferentes gerações, tendo elevado a cultura e a bandeira de Angola a outros patamares internacionais como: Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, França, África do Sul, Moçambique, Marrocos, Brasil, Hong-Kong e outros.

Com a música “Ti Paciência”, Maya Cool entrou para a galeria dos vencedores do Top dos Mais Queridos em 2008, concurso de música nacional, uma iniciativa da Rádiodifusão Nacional de Angola (RNA), onde despontam nomes como de Pedrito três vezes vencedor, Yuri da Cunha e Matias Damásio com dois títulos ganhos, respectivamente.

Este especial será apresentado pela dupla João Chaves e Sandra Gomes, e promete uma tarde muito divertida. Ao longo da emissão, o artista poderá interagir com os seus fãs, através da página oficial do “Tá a Bater” no Instagram.