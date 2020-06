Ministra Adjany Costa avalia cooperação com Reino Unido

A ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, abordou, nesta Quinta-feira, com a embaixadora do Reino Unido, Jessica Hand, a cooperação entre os dois países.

Durante a audiência, a diplomata britânica procurou inteirar-se dos projectos e prioridades do ministério, perspectivas e ou estratégias gizadas para o período pós-Covid-19, com maior foco nas questões ambientais.

Jéssica Hand manifestou a disponibilidade do seu país para trabalhar e cooperar com a instituição nos três domínios, criando uma aproximação com empresários e ou organizações britânicas.

Para a área do turismo, a diplomata informou que depois da visita do Príncipe Harry, entre muitos projectos, o Ecoturismo tem merecido atenção das agências do Reino Unido.

Depois da vista do príncipe, o Executivo angolano recebeu um apoio financeiro adicional à desminagem do país, complementar ao compromisso espelhado pelo Executivo.

“O ministério se revê em todos os projectos e acções espelhadas pela embaixadora deste país. A nossa estratégia visa, sobretudo, a criação de uma base económica e sustentável, tendo como pilares o turismo sustentado pela integração de aspectos culturais na protecção ambiental”, revelou a ministra Adjany Costa.