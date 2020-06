Abertos concursos para privatização da Ensa e do BAI

Estes dois processos fazem parte do segmento de privatizações do sector financeiro, aprovados pelo Estado angolano, através de Despachos Presidenciais que incluem ainda, nesta fase, a venda de 100 por cento do Banco de Comércio e Indústria (BCI) e de 25 por cento de participação no Banco Caixa Geral Angola (BCGA).

De acordo com uma nota enviada à imprensa, a alienação de tais activos será realizada através de diversos procedimentos e antecedida de um processo de avaliação das participações e “due diligence” a ser realizada por um intermediário financeiro, nos termos da Lei de Bases das Privatizações.

Avança que as participações de 8,5 por cento, detidas pela Sonangol, e de 1,5 por cento pela Endiama, no BAI, serão alienadas por meio de concurso público limitado por prévia qualificação, procedimento igual a ser implementado para o caso da ENSA-S.A.

Na nota distribuída pelo MINFIN refere-se que já decorre o concurso para a contratação do intermediário financeiro, que será responsável pela avaliação dos activos, preparação de proposta de calendário de privatização, além de participar na realização de outras tarefas inerentes à preparação da privatização com um cronograma ambicioso até ao final do ano.

O PROPRIV tem, igualmente, vários processos em curso, num total de 40 activos e participações em diversos sectores, nomeadamente da indústria têxtil, de bebidas e transformadora, agro-pecuária e agro-industrial.