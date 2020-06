Carlos Morais concorre ao prémio de melhor ‘afundanço’ da década

O extremo da Selecção Nacional de basquetebol sénior masculino e do Petro de Luanda, Carlos Morais, concorre para o prémio “dunk of the decade da FIBA, melhor ‘afundanço’ de 2010 a 2020, o evento é organizado pelo órgão reitor da bola ao cesto internacional.

Segundo o site da FIBA, o vencedor será o jogador que contar com mais votos dos internautas. Caso vença, Carlos Morais vai ser o primeiro angolano a arrebatar o tão desejado troféu.

O internacional da Selecção Nacional concorre com o afundanço do Afrobasket 2013, na Côte d’Ivoire, no jogo frente à selecção de Moçambique.

O certame conta com concorrentes de peso como James Harden, um dos atletas mais valiosos da NBA.

Carlos Morais já teve passagem pelo extinto Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul e Sport Lisboa e Benfica (de Portugal).