Coreia do Norte estaria a deslocar mísseis balísticos em meio à tensão com Coreia do Sul e EUA

Diversos mísseis teriam sido avistados a serem transportados em veículos de transporte e lançamento do tipo TEL (lançadores de transporte vertical), que elevam os mísseis para a posição de disparo, na província de Pyongan Sul, no norte de Pyongyang.

Autoridades norte-americanas anônimas, ligadas ao assunto, suspeitam que Pyongyang poderia ter até seis mísseis balísticos intercontinentais (ICBM, na sigla em inglês) e veículos para cada um dos mísseis, escreve The Korea Herald.

O episódio ocorre pouco depois de Pyongyang cortar a comunicação com Seul, alegando que os sul-coreanos estavam trocando informações contra o país vizinho, conforme o portal.

“A Coreia do Norte pode avançar com uma provocação militar em Agosto, quando Seul e Washington realizarão exercícios conjuntos, ou em Outubro, para marcar o 75º aniversário do Partido dos Trabalhadores”, afirmou Shin Beom-chul, director do Centro de Diplomacia e Segurança do Instituto de Pesquisa da Coreia para Estratégia Nacional.

Enquanto isso, as autoridades de Seul acreditam que o deslocamento poderia ser parte de uma preparação para o desfile militar que ocorre no dia 25 de junho, quando a Coreia do Norte celebra o aniversário da Guerra da Coreia.