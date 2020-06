Se alguma coisa me escapou, por favor, peço perdão, mas ou muito me engano, ou o bispo Edir Macedo é o líder de uma igreja que se farta de anunciar milagres, pela rádio, pela televisão e, suponho, nos seus cultos também, ou reuniões, sei lá como designam os encontros, embora já tenha ouvido falar de vigílias, fogueiras, etc..

Para meu espanto, li nesta Sexta-feira que Edir Macedo esteve internado no hospital Moriah, em São Paulo, desde Segunda-feira (8), para tratamento da Covid-19. Mas, então cadê o milagre e a água que tudo cura, a mão do pastor, a fogueira santa e todas as outras tretas?

Em Março deste ano que estamos a viver, Edir Macedo recomendou aos fiéis que não se preocupassem com o novo Coronavírus. De acordo com ele, diz a revista brasileira Isto É, a doença era “uma táctica de satanás” e que quando as pessoas ficam apavoradas, “qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas”. Bem, o vídeo com esta fala anda por aí pelos “Whatsapps”, apesar de ter sido retirado do canal oficial. Mas, assim, alguém ainda vai mesmo sair de casa para sair dinheiro a embusteiros que “curam” SIDA e tudo o resto? Aka, haja cegueira…