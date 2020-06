Empresa que apresentou Seguro Covid-19 comemora

4º aniversário com crescimento do resultado líquido. A Fortaleza Seguros, empresa que em Maio apresentou ao mercado o Seguro Covid-19, fechou o ano de 2019 com perto de 165.000 seguros emitidos, tendo o número de clientes quase duplicado face ao ano de 2018.

De acordo com uma nota da empresa, no mesmo período registou um volume de negócios de 4,6 mil milhões de Kwanzas, o que representa um crescimento de 30% face a 2018, e um resultado líquido de 201 milhões de Kwanzas.

A institituição tem-se destacado com produtos como o multirrisco habitação, o automóvel e o seguro de acidentes pessoais para a família. Para as empresas, a Fortaleza Seguros tem entre outras soluções, o seguro de acidentes de trabalho, o seguro de saúde, o seguro multirrisco, o seguro de responsabilidade civil e o fundo de pensões.

Disponível 24 horas por dia, designadamente para adesão a novos serviços e reporte de sinistros, a Fortaleza Seguros apostou no ano passado em dois serviços que a têm aproximado cada vez mais dos clientes: o Contact Center, que funciona todos os dias do ano, e a Wezza chatbot, uma robot de conversação automática que funciona ininterruptamente através do Whatsapp e do Facebook Messenger, e que está programada para responder a inúmeras questões sobre produtos, serviços e necessidades de apoio por parte dos clientes.

Fonte da Administração assume que “em 2020 iremos reforçar o trabalho desenvolvido para que os clientes particulares e empresariais vejam em nós um parceiro inteiramente disponível, sempre próximo e inovador, para cuidar e assegurar o que mais valorizam”.

É de resto este posicionamento que, segundo a mesma fonte, “contribui para que cada vez mais angolanos escolham a Fortaleza Seguros para cuidar do presente e do futuro das suas famílias e para que cada vez mais empresas optem pelos nossos serviços para acautelarem e defenderem as suas conquistas”.