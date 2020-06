França lança míssil M51 para reafirmar sua capacidade de dissuasão nuclear

Um míssil balístico estratégico M51 foi disparado pelos militares franceses na madrugada de ontem (12), na ponta da Penmarc’h, Finisterra, França, disse a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, no seu Twitter.

O submarino nuclear lançador de mísseis (SNLE) Le Téméraire disparou com sucesso um míssil balístico estratégico M51 ao largo da [costa da] Finisterra. Este teste demonstra a nossa excelência tecnológica e nosso empenho na soberania francesa.

O míssil balístico foi disparado a partir do submarino de propulsão nuclear Le Téméraire, tendo cabido ao navio de ensaios e medidas Monge, da Marinha francesa, o rastreamento do voo e verificação da trajetória correcta do míssil ao longo dos milhares de quilómetros, até ao meio do Atlântico, nos Açores, onde caiu no mar.

A ministra também parabenizou “todos aqueles cujo empenho fez deste ensaio um sucesso. O seu envolvimento é essencial para a dissuasão nuclear da França e para a nossa soberania”.

Um tiro de 100 milhões de euros “Este tipo de tiro é muito caro, mais de 100 milhões de euros”, explicou à Valeurs Actuelles o general Jérôme Pellistrandi, editorchefe da revista Défense Nationale.

Essa é a razão pela qual a França realiza poucos testes desta natureza, apesar de possuir quatro submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos, “em comparação com os Estados Unidos, que fazem um tiro por ano, ou os russos, que fazem até cinco por ano”, acrescentou o general.

Para Pellistrandi, este disparo não foi apenas um teste técnico para os militares franceses, mas mais do que isso, é “um sinal claro enviado para o mundo inteiro”.

Tal disparo é necessário “para garantir a nossa capacidade de dissuasão [e] proteger a nossa soberania”, concluiu o militar.