Governador de Malanje homenageia atletas da Baixa de Cassanje

Norberto dos Santos (Kwata Kanawa) fez saber à imprensa local que os atletas da Baixa de Cassanje merecem todo o apoio da província da Palanca Negra.

O responsável disse que a entrada no Girabola 2020/2021 dignifica a província e engaja todos os intervenientes no que concerne aos apoios. “A equipa no Girabola homenageia os heróis que sempre lutaram pela liberdade de Angola”, admitiu o governador da província de Malanje.

Kwata Kanawa disse que a província de Malanje tem uma responsabilidade suprema, porém todos são chamados a apoiar directa ou indiretamente a Baixa de Cassanje.

Com isto, o responsável adiantou que nos próximos tempos contarão com o apoio do Barcelona de Espanha, equipa com créditos firmados no mundo.

Isso, segundo fontes do clube, a formação nas camadas jovens terá orientação de formadores do clube que tem Lionel Messi às costas.

Para a temporada 2020/2021, a Baixa de Cassanje vai lutar pela permanência no Girabola, prova que já leva mais de 30 cacimbos.