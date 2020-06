Hirondino Garcia descarta segundo mandato à presidência da FAP

O presidente cessante da Federação Angolana de Patinagem (FAP), Hirondino Garcia, descartou a possibilidade de concorrer para mais um mandato na direcção do órgão reitor da modalidade, tendo em vista o ciclo olímpico 2020/2024.

Segundo fonte federativa, o responsável deixa a FAP com o dever cumprido, pois que ao longo do seu mandato conseguiu realizar todas as competições nacionais.

Apesar das enormes dificuldades que o país vive, a mesma fonte explicou que o presidente tudo fez para que as selecções estivessem presentes nas provas internacionais, onde o grupo na altura liderado por Fernando Fallé teve boa prestação e conseguiu o quinto lugar no mundial da China.

Em 2016, Hirondino Garcia substituiu na presidência da Federação Angolana de Patinagem Carlos Alberto Jaime “Calabeto”, este último realizou pela vez na história de Angola o Campeonato do Mundo da modalidade. Fruto da realização do Mundial, em 2013, o país ganhou o Pavilhão Multiusos do Kilamba, o Pavilhão Welwítschia Mirabilis (no Namibe) e o Pavilhão Palanca Negra, na província de Malanje.

Por outro lado, a mesma fonte garantiu que a Supertaça “João Garcia”, que inicialmente estava agendada para Março, por força da propagação do novo Coronavírus “Covid-19”, foi remarcada para o próximo mês de Agosto. Acrescentou a fonte que a partir do oitavo mês do ano, ou seja, em Agosto, a direcção cessante da FAP tem programadas a disputa da Taça de Angola, os campeonatos nacionais de seniores, juniores e juvenis.

Petro de Luanda, 1º de Agosto, Atlético do Namibe, Hóquei 2000, Académica de Luanda e Juventude de Viana, só para citar algumas, participam com frequência nos campeonatos organizados pela federação.