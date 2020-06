Reino Unido confirma que não prolongará transição pós-Brexit

O Reino Unido “confirmou formalmente” à União Europeia (UE), nesta Sexta-feira (12), que não deseja estender o período de transição pós-Brexit, que vai até ao final deste ano.

O anúncio foi feito antes da mini-cimeira virtual sobre o tema, que acontece na semana que vem. “Confirmei, formalmente, que o Reino Unido não estenderá o período de transição, e o tempo passou para solicitar extensões”, escreveu, no Twitter, o ministro do Gabinete, Michael Gove, após uma reunião on-line com o vice-presidente das Relações Institucionais da Comissão Europeia, Maros Sefcovic.

“Gove não poderia ser mais claro”, disse Sefcovic, em conferência de imprensa em Bruxelas.

O ministro britânico explicou à autoridade europeia que “não pedir a prorrogação” foi “a promessa feita aos cidadãos britânicos na campanha eleitoral”, relatou Sefcovic, que afirmou considerá-la “uma conclusão definitiva dessa discussão”

Após um ano de bloqueios e de caos político, o Reino Unido deixou a UE oficialmente em 31 de Janeiro, graças à esmagadora maioria absoluta obtida pelos conservadores de Boris Johnson nas eleições legislativas de Dezembro.

O país está, actualmente, num período de transição, em que ocorrem poucas mudanças, para permitir que Londres e Bruxelas negociem um acordo de livre-comércio que deve governar as suas futuras relações comerciais. Esse período, que expira em 31 de Dezembro, pode ser prorrogado por até dois anos. Se for este o caso, Londres deve solicitar essa extensão antes de 1º de Julho.

Após quatro rondas de contatos, realizadas por vídeo-conferência, devido à pandemia de coronavírus, as negociações estão bloqueadas em vários pontos-chave.

Johnson entra na negociação se não houver acordo, as relações comerciais entre os dois exsócios passarão a ser regidas pelas regras da Organização Mundial do Comercio (OMC), as quais impõem tarifas às importações.

Para tentar desbloquear as conversas, na Segunda-feira está prevista uma cimeira virtual entre o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e funcionários da UE de alto escalão.