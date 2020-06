Ronaldo quer ganhar todos os jogos em campo

Aaron Ramsey chegou apenas esta temporada à Juventus, mas um ano em Turim permitiu tecer rasgados elogios a Cristiano Ronaldo.

“É sempre o último a sair do ginásio. É um dos melhores da história e não há forma de questionar o comprometimento que tem para com o jogo e o que precisa de fazer por ele próprio”, começou por explicar, ao The Athletic.

“Ele é o primeiro no ginásio também, a fazer as coisas dele, e quer ganhar em todos os jogos no campo. Todos querem, mas nele há determinação real a toda a hora”, acrescentou, elogiando a consistência do internacional português de seguida.

“Ele sai para lá e produz semana sim, semana sim e marca tantos golos, muitos deles importantíssimos. Espero que nos ajude a alcançar os nossos objectivos”, disse.