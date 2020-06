“Show do Mês” chega à televisão pública via online

Durante o período que vigorou o estado de emergência e a situação de calamidade pública, a produtora Nova Energia cumprindo com as medidas preventivas de controlo a pandemia, continuou próximo aos showistas, garantindo concertos ao vivo apenas nas plataformas digitais.

Entretanto, fruto de uma parceria entre esta produtora de eventos e a Televisão Pública de Angola (TPA), a emissão dos concertos chegam ao écran da televisão, com estreia marcada para este Sábado, 13, das 16 às 18 horas, no canal da TPA, com a Banda Maravilha.

O director geral da Nova Energia, Yuri Simão, fez saber que faz uma migração para a televisão, fruto de uma parceria com a TPA, em que irão, doravante, transmitir em directo no canal 2 daquela estação os “Lives”, para que mais público possa ter acesso aos conteúdos culturais produzidos sob sua iniciativa, tendo, no entanto, garantido, que continuarão a transmitir, de igual modo, nas plataformas digitais Facebook e YouTube.

Embora sem precisar o período em que vai vigorar esta parceria, OPAÍS sabe que serão transmitidos dois shows ao mês, com uma periodicidade de 15 dias, pelo menos, até que a situação sanitária volte à normalidade e os espaços públicos para concertos sejam autorizados a voltar a funcionar.

Por outro, a intenção da Nova Energia ao longo deste tempo, face às medidas impostas pela Covid-19, é de continuar a proporcionar aos “showistas”, momentos de lazer e de entretenimento, com vista a manter activa a sua marca.

Por essa razão, até ao presente momento levou às famílias e aos apreciadores do show, a mesma dinâmica, embora não houvesse presença de espectadores. Concertos como Angola 70, Jovens do Prenda, Ary e os Kiezos, este último contou com transmissão radiofónica, por via do programa “Viagem ao Passado” da Rádio Luanda.

A banda

A Banda Maravilha reaparece depois de, na Segunda-feira, 8, ter brindado os seus fãs com um concerto “live”, a partir do Chá de Caxinde, local em que há 14 anos este agrupamento exibe-se, ininterruptamente no primeiro dia útil da semana.

Conhecidos como os “Embaixadores do Semba”, a Banda Maravilha conta com um reportório de vários sucessos em que despontam temas como “Ngui Tabulê”, “Xicola”, “Banda Maravilha”, “Nguxi”,“Zungueira”, “Vou-me Embora”, “Sessa Mulemba”, “Manazinha”, “Lelu Kiya”, e ainda “Meu amor da rua 11”, uma adaptação do poema de Aires Almeida Santos.

Estas integram os álbuns “Angola Maravilha” (1997), “Semba Luanda” (2001), “Zungueira”(2005) e “As Nossas Palmas” (2010). O grupo conta com o reconhecimento do Prémio Nacional de Cultura e Artes, edição 2006, na categoria de música.

Integram a banda Moreira Filho (baixo), Miqueias Ramiro (teclado), Isaú Baptista (guitarra solo e ritmo), F.A (tambores) e Djanira Mercedes (vocalista).

O Projecto

O “Show do Mês” é um projecto musical realizado pela Nova Energia e visa promover a música nacional no geral, em particular os artistas da vanguarda e os jovens com talento, mas com poucas oportunidades de se mostrarem. O mesmo teve início em 2014 estreando-se com a voz da cantora Selda e segue na sua sétima temporada.