Fisioterapeuta manda na APF de Benguela

O fisioterapeuta Júlio de Brito foi esta semana eleito presidente de direcção da Associação Provincial de Futebol de Benguela.

O novo dirigente vai “comandar” durante quatro anos os destinos do desporto-rei na cidade das Acácias Rubras, ou seja, o ciclo olímpico 2020/2024.

Dez votos e uma abstenção colocaram o então fisioterapeuta no cadeirão máximo da província e espera dar uma nova dinâmica ao futebol na província.

Na lista única (denominada – A), César Sacato ocupa o cargo de vice-presidente de direcção, enquanto Laurentino Alberto o de secretário-geral.

Integram ainda os órgãos sociais, Paulo Rangel (presidente da mesa da assembleia- geral), José Rodrigues Cuinji (presidente do conselho fiscal), Lourenço Almeida (presidente do conselho de disciplina) e Pedro Canombo (presidente do conselho de arbitragem).

Em entrevista à Angop, Júlio Brito afirmou que a sua prioridade passa pela formação, expansão do futebol no interior da província, aumento do número de praticantes e criação de uma base de dados mais fiável a nível da APF.

O dirigente desportivo adiantou ainda que vai continuar a desenvolver a formação no dirigismo e ao nível dos técnicos, realizar torneios inter-regionais e quiçá um de cariz internacional.

Na sua estratégia consta, também, a criação de parcerias com outras associações nacionais e estrangeiras, com destaque para as dos países da CPLP.