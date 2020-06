Programa beneficia mais de três mil famílias vulneráveis no Bié

O Programa Piloto das Transferências Sociais Monetárias (TSM) beneficiou três mil e 265 famílias vulneráveis no Chinguar e Catabola (Bié), nos primeiros seis meses de execução, informou ontem, no Cuito, a directora local do Gabinete da Acção Social, Família e Igualdade no Género, Deolinda Benvina Gonçalves.

O valor atribuído nas primeiras duas fases, desde o seu lançamento em Agosto de 2019, é de três mil kwanzas/mês por criança, sendo que cada família registou até três menores e no total recebeu 27 mil Kwanzas, segundo a Angop.

Neste momento, segundo a responsável, prepara-se a execução das terceira e quarta fases, em que prevêem beneficiar 4.468 famílias vulneráveis na província do Bié.

No total, a nível do país, o projecto já beneficiou dez mil e 576 crianças, de um total de seis mil 151 famílias das províncias do Bié, Moxico e Uíge.

Até ao final do projecto, em Dezembro de 2020, se prevê assistir 20 mil crianças menores de cinco anos, num total de sete mil 788 famílias nessas províncias.

O programa é financiado pela União Europeia, num valor global de nove milhões 272 euros equivalentes em Kwanzas. Tem o apoio técnico do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Consórcio de empresas Louis Berger.