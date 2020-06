Cantora Lura dedica novo single a sua filha

O single, lançado no âmbito da jornada comemorativa do Dia Internacional da Criança, é um inédito de Mário Lúcio Sousa, com arranjos de Tiago Machado, sob a chancela da Lusáfrica.

Em nota enviada à Inforpress, Lura realçou que “Nina Santiago é o nome da pessoa mais especial da sua vida, a sua filha.

“Quero celebrar esta fonte de inspiração, alegria e motivação que é a minha Nina e que são todas as crianças do mundo. Crianças que, com a força da sua inocência, nos motivam dia a dia a sermos melhores pessoas, mães e pais e a superar com distinção cada dificuldade”, afirmou.

Lura, que confessou ser “mãe a solo”, aproveitou para deixar uma mensagem de reconhecimento a todas as “mães a solo”, afirmando que ser mãe a ensinou a valorizar ainda mais a força e o significado de ser mulher.

“Estou a aprender diariamente a encontrar o meu lugar na vida da minha filha e a posicionar-me, para que no futuro ela seja a melhor pessoa possível e acima de tudo que seja o que ela quiser realmente ser”, exteriorizou a cantora, definindo que “as crianças são o maior presente da humanidade.

“Elas são o presente e o futuro”, sublinhou, acrescentando que o mundo será muito melhor quanto maior for o amor que lhes dermos hoje.

“As crianças merecem todo o nosso respeito e cuidado”, concluiu a artista na sua mensagem.

Percurso

Maria de Lurdes Pina Assunção, conhecida profissionalmente por Lura, nascida no ano de 1975, em Lisboa, começou cedo o seu percurso no meio artístico com participações em projectos teatrais e corais, mas a sua carreira como cantora despontou em 1996, aos 21 anos, quando gravou o seu primeiro álbum, cuja canção “Nha Vida” foi um sucesso imediato.

