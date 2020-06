Embaixada dos EUA em Seul exibe faixa Black Lives Matter em apoio a protestos anti-racismo

“A embaixada dos EUA é solidária com os colegas americanos que estão a sofrer e a protestar, pacificamente, para exigir mudanças positivas. O nosso banner #BlackLivesMatter mostra o nosso apoio à luta contra a injustiça racial e a brutalidade policial, enquanto nos esforçamos para ser uma sociedade mais inclusiva e justa ”, twittou a embaixada no Sábado, junto com a foto do banner a preto e branco.

O embaixador dos EUA na Coreia do Sul, Harry Harris, retweetou a mensagem, acrescentando que “os EUA são uma nação livre e diversificada… nessa diversidade, ganhamos força”.

Os protestos do Black Lives Matter estão a ser realizados em todo o mundo como parte de campanhas focadas na injustiça social, após a morte de George Floyd sob custódia da Polícia, mas a bandeira é vista como um raro e aberto apoio ao protesto por um nomeado pelo Presidente Donald Trump, depois de Trump associar os protestos violentos aos “bandidos”.

Nenhum comentário foi disponibilizado imediatamente pela embaixada no Domingo.

A embaixada também fez algumas ondas no ano passado, quando exibiu uma faixa do arco-íris em apoio à comunidade LGBTQ. Harris, um veterano de 40 anos da Marinha dos EUA que começou em Seul, em 2018, após a nomeação de Trump, disse em particular que planeia deixar a sua posição antes do final do ano.