PIIM começa a ser implementado no município de Luchazes

Durante a sua estada naquele município, o governante já visitou as comunas de Muié, Kangumbe e Tembwe, nas quais fez o lançamento da primeira pedra para a construção de escolas e postos médicos, inseridos no Programa Integrado de Intervenção nos Municipios (PIIM).

Segundo o porta-voz do Governo da Província do Moxico, André Pinto, o governante reuniu-se com as autoridades das administrações comunais, com as quais abordou vários aspectos para dar impulso ao desenvolvimento do município.

De acordo com a fonte deste jornal, Gonçalves Muandumba reconheceu as múltiplas dificuldades por que passam as populações, mas deixou uma mensagem de tranquilidade para resolver as prementes necessidades que as afligem.

É nesta senda que, além da construção de escolas e centros médicos, inaugurou sistemas de distribuição de água potável nestas circunscrições, cujos valores de empreitada a fonte não revelou.

Umas das grandes preocupações nestas localidades são as estradas que estão em estado avançado de degradação, situação que tem estado a embaraçar a circulação de pessoas e bens da capital da província, Luena, ao município do Luchazes.

Para contornar a situação, com a implementação do PIIM, algumas vias serão melhoradas para facilitar a circulação e dar rumo ao desenvolvimento deste município, que foi muito afectado durante os 27 anos de guerra fratricida.

Numa primeira fase, segundo André Pinto, será recolocada a ponte da comuna de Kangumbe, na fronteira entre o Moxico e a província do Cuando Cubango, destruída pela guerra.

Distribuição de máscaras

Nesta visita de campo ao município de Lucahazes, o governador do Moxico falou também com as populações sobre a Covid-19 e como a prevenir para se evitar eventual contágio.

Gonçalves Muandumba distribuiu máscaras aos vendedores do mercado municipal do Lucahezes, com sede em Kangamba, a quem pediu o uso constante, bem como o cumprimento das medidas das autoridades sanitárias.

Explicou sobre o perigo que representa esta pandemia que continua a ceifar vidas em todo mundo, apesar de poucos casos de mortes em Angola.

Conselho de Concertação Social

Para esta Segunda-feira, 15, está prevista a realização do Conselho Municipal de Concertação Social (CMCS) para analisar a vida sócio-económica do município, em acto a ser orientado pelo governador Gonçalves Muandumba.

Segundo ainda André Pinto, participam neste encontro os administradores municipais, representantes de partidos políticos e membros da sociedade civil.

Esta é a primeira visita que o governador da província realiza a este município neste ano de 2020, e prevê realizar outras a outros municípios que constituem a carta geográfica desta província.