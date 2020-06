Putin: quando países criarem armas hipersónicas, Rússia já terá meio de combatê-las

A Rússia lidera quanto ao desenvolvimento de novos tipos de armamentos, incluindo armas hipersónicas, disse, neste Domingo (14), o Presidente russo, Vladimir Putin.

“Não estamos apenas a modernizar o potencial tradicional existente, estamos a introduzir novos sistemas. Nesse sentido, podemos dizer com confiança que, quanto a esse indicador, somos hoje o número um no mundo”, disse Putin em entrevista.

O Presidente russo observou que outras grandes potências militares também acabarão por ter o mesmo tipo de armas que a Rússia tem hoje.

“Eu sempre digo e posso repetir agora que as principais potências militares do mundo certamente terão as mesmas armas que a Rússia tem hoje, ou seja, armas hipersónicas. Mas, por enquanto, desde 2018 ninguém tem uma arma assim”, acrescentou Putin.

Moscovo irá com alta probabilidade dispor de meios para combater as armas hipersónicas quando outros países as criarem, afirmou o líder russo.

“Elas [as armas hipersónicas] aparecerão. Mas acho que poderemos surpreender agradavelmente os nossos parceiros pelo facto de que, quando eles tiverem essa arma, com alto grau de probabilidade, teremos um meio de a combater”, disse Putin.

Já na esfera do desenvolvimento do sistema de defesa nuclear, a Rússia mantém uma paridade aproximada com os EUA, mas a Rússia lidera em desenvolvimentos inovadores, segundo o Presidente russo.

“Realmente fizemos muito. Na área de desenvolvimento do complexo de defesa nuclear mantemos uma paridade aproximada com os Estados Unidos em termos de transportadores e de número de ogivas, mas nos nossos desenvolvimentos inovadores ainda somos incondicionalmente os líderes.”