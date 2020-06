Schalke empata com Leverkusen e bate recorde de jogos sem vencer

O Schalke empatou a uma bola com o Bayer Leverkusen, em jogo da 31.ª jornada do campeonato alemão. Foi o 13.º jogo consecutivo dos mineiros sem vencer, o registo mais negativo da história do clube.

E até foi o Schalke a primeira equipa a colocar-se em vantagem, com Daniel Galigiuri (51’)a converter um penálti após mão de Tapsoba.

No entanto, os farmacêuticos conseguiram chegar ao empate já perto do final, com um autogolo de Juan Miranda (81’). Com este resultado, o Bayer Leverkusen subiu ao quarto lugar com 57 pontos, mais um que o Monchengladbach.

Já o Schalke ocupa a nona posição com 39 pontos.