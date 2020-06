Até 17 infectados e 11 mortos em novo surto de Ébola no Congo

A República Democrática do Congo registou até 17 casos de Ébola num novo surto do vírus mortal na província ocidental de Equateur, e 11 dos infectados morreram, disseram as autoridades médicas, na Segunda-feira.

As autoridades registaram 12 infecções na semana passada no país da África Central, cujo sistema de saúde em ruínas também está a combater uma epidemia de sarampo que matou mais de 6.000 pessoas e a Covid-19, que já infectou mais de 4.800 e matou 112.

O Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica disse no seu relatório diário que agora houve 14 casos confirmados de Ébola e três casos prováveis desde que um conjunto de infecções foi confirmado na cidade de Mbandaka no dia 1º de Junho.

Dois casos de Ébola foram confirmados em sete zonas de saúde em todo o Equateur, incluindo dois casos em Bolomba, a 300 Km a nordeste de Mbandaka, informou a Organização Mundial da Saúde numa actualização.

A OMS disse que mais de 2.500 pessoas foram vacinadas em toda a província. A vacinação ajudou a controlar um surto de Ébola a 1.000 km de distância no leste do país, que matou mais de 2.200 desde 2018.

O sequenciamento genético mostra que o novo surto de Ébola, um vírus que foi descoberto perto do rio Ébola, no Norte do Congo, em 1976, não está vinculado ao do leste.