Colectivo Miragens Teatro expectante em continuar com actividades comemorativas das “bodas de prata” em Julho

Os membros do conjunto Miragens Teatro, que viram as suas actividades, alusivas aos 25 anos de existência, interrompidas em Março, devido ao estado de emergência decretado, em função da doença do novo Coronavírus, estão agora expectantes com o retorno em Julho (13), data em que se prevê o restabelecimento total da força de trabalho, conforme consta no artigo 13 do Decreto Presidencial de 25 de Maio, que declara a situação de calamidade pública.

As actividades que tiveram início em Janeiro, com uma agenda preenchida até Dezembro, tinha como acto focal no dia 7 deste mês, data de aniversário, mas não procedeu, devido à presente situação de calamidade pública, que proíbe a realização de actividades culturais, como medida de prevenção contra a disseminação da doença.

António Custódio, membro do conjunto, em conversa com OPAÍS disse que, de acordo com o decreto presidencial, que prevê o restabelecimento total da força de trabalho em Julho, darão sequência às exibições, cerca de 20, no Link Space, no distrito do Kilamba Kiaxi.

“Na data de aniversário queríamos fazer uma festa à dimensão da idade do grupo, mas não conseguimos fazer muitas coisas, porque estamos impedidos e tivemos de aceitar a realidade.

Todavia, não reprogramamos o que está posterior ao 13 de Julho, que é a data do decreto que espelha a realização destes eventos. Portanto, se nada acontecer, vamos continuar com as celebrações até ao final do ano”, explicou Custódio.

Exibições teatrais

Para os próximos meses, estão agendadas exibições de várias peças teatrais, com o destaque da obra intitulada “4 e 30”, exibida há 12 anos, que faz referência ao desabamento do antigo edifício da Direcção Nacional de Investigação Criminal (DNIC) em 2008, (actualmente denominada por Serviços de Investigação Criminal-SIC).

Avançou que a presente peça é precisamente o cartaz do evento por ser uma das últimas montadas com um elenco pesado do colectivo.

“Vamos levar muitos espectáculos neste novo espaço, precisamente para fazer com que a população deste distrito e de Viana tenha acesso àquilo que é a programação do Miragens Teatro”, avançou.

Reencontro

Custódio deu a conhecer que o conjunto andou com o número de membros reduzidos, no período de cinco anos, isso por se terem ausentado, em função de outras opções de trabalho.

Foi assim que, mediante os 25 anos do grupo, decidiram reunir-se para celebrar. Trata-se de um conjunto composto por 15 elementos, entre actores, directores, encenadores e ceno-técnico que aguardam expectantes para a continuidade das exibições, em prol do “boda de prata”, muito aguardado por eles.

“Nós, por acaso, começamos com essas celebrações em Janeiro, nos refizemos e voltamos a nos encontrar em grosso. Encontramos também novo espaço de actuação e um novo sector de ensaios.

Desde Março, estamos a trabalhar internamente, via online, a fim nos prepararmos para os próximos eventos. É um grupo muito versátil”, enalteceu.

Actividades on-line

Quando a realização de actividades on-line pelo conjunto, referiu que estão a estudar a questão, que visa a criação de uma plataforma digital. Disse ser um projecto que exige investimento, e, nesta altura, estão a tratar da questão, que contará com o apoio dos membros e parceiros.

“Apesar de termos conhecimento que, em Julho, as actividades públicas e recreativas podem accionar, não sabemos o que vai acontecer, quando os resultados da doença, que tem vindo aumentar.

É evidente que isso afecta toda a classe artística e o Miragens não fugiu à regra”, enfatizou. Tendo ainda dito que “Algumas coisas poderíamos ter feito via on-line, mas não é com aquela energia com que se pretende.

Como também estamos numa fase de reestruturação, não temos outras alternativas, senão esperar pelo momento certo”.