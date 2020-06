Governadora de Luanda só promete mais trabalho

A governante, que falava à imprensa no final da sua jornada de campo de três dias ao município de Viana, na primeira etapa desde que foi nomeada pelo Presidente da República João Lourenço, no passado dia 25 de Maio, disse estarem identificados os principais problemas da capital do país, designadamente a água, energia eléctrica, infraestruturas sociais e administrativas, construções desordenadas e valas de drenagem.

Sobre a situação das ravinas que surgem em várias zonas do município, Joana Lina disse que o assunto consta num pacote do Ministério da Construção e com outras entidades ligadas à matéria.

Sobre o litígio que se regista entre a Administração Municipal de Viana e o projecto habitacional da EPAL, a governadora disse esperar ouvir a outra parte para se encontrar uma saída harmoniosa.

Antes do balanço da sua jornada de campo de três dias no município, a governadora ouviu as preocupações, no auditório da universidade Jean Piaget, das comunidades representadas por associações de classe e comissões de moradores dos distritos urbanos e comunal.

No seu primeiro dia de campo, na passada Sexta-feira, a governante foi apresentada como nova titular da província de Luanda aos quadros do município de Viana, tendo rumado depois aos distritos urbanos do Kikuxi e Vila Flor.

Já no Sábado, na sua segunda etapa, esteve no hospital municipal do Zango, que se debate com a falta de oxigénio para atendimento aos pacientes, para além de constatar ainda o estado das bacias de retenção da Vila Pacifica e do Zango 2.

Esteve também no mercado do Zango e no projecto Habitacional da EPAL, no Zango 5, em litígio. A governadora deslocou-se posteriormente à comuna do Calumbo, ao mercado do 30 e ao distrito Urbano da Baía.

Joana Lina, recorde-se, substituiu Sérgio Luther Rescova, nomeado para o mesmo cargo na província do Uige. Antes, esteve a trabalhar no Huambo com as mesmas funções.

O município de Viana é composto por seis distritos urbanos: Vila Flor, Zango, Baia, Kicuxi, Estalagem, Viana (sede) e a comuna do Calumbo.