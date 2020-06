Paulo Duarte a caminho do 1º de Agosto

O técnico de nacionalidade portuguesa, Paulo Duarte, está a caminho do 1º de Agosto para orientar os atletas militares na época 2020/2021, segundo fonte do jornal O PAÍS.

O técnico, que já orientou o Burkina Faso, mostrou-se satisfeito com o projecto do clube fundado em 1977 do século passado.

Por isso, está apenas a acertar os últimos detalhes do contrato, fechados a sete Chaves, mas é ponto assente que vestirá a camisola.

Tudo indica que o adjunto de Paulo Duarte será Mário Soares, treinador angolano com um vasto conhencimento sobre o desporto-rei.

Aliás, orientou durante vários anos o Desportivo da Huíla, formação que nos últimos anos tem sido regular nos campeonatos nacionais.

A equipa huilana tem tombado gigantes do Girabola dentro e fora de casa, logo é um emblema a ter em conta no futebol angolano.

Por sua vez, o técnico adjunto do 1º de Agosto, Filipe Nzanza, com várias formações no estrangeiro, vai ocupar a vaga deixada por Mário Soares.

Filipe Nzanza foi um médio que deu todo o seu futebol ao clube das forças armadas nos idos anos 90 do século passado ao lado de Julião, Agó, Mwanza Teca, Assis, Stopirrá, Mendonça e outros.

Paulo Duarte substitui no cargo o bósnio Dragan Jovic, técnico que conquistou dois campeonatos nacionais com os militares nos últimos quatro anos.