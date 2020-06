Petro de Luanda reforça meio campo

O Petro de Luanda contratou o médio ofensivo Ito, ex-Interclube, por duas temporadas, tendo em vista a época 2020/2021, segundo fonte do clube tricolor.

Deste modo, o técnico António Cosano terá mais opções naquele sector nas competições em que estará engajado na próxima época.

Para a temporada que se avizinha, os tricolores assumem-se como candidatos ao título, uma vez que não o conquistam há mais de uma década.

A conquista da Taça de Angola também está nos planos do clube, onde desfilaram nomes como Jesus, Abel Campos, Gilberto, Flávio e outros.

Para a formação do Catetão, carimbar o passe para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos é objectivo do técnico Toni Cosano.

Por isso, a fonte deste jornal avança que nos próximos dias chega o médio brasileiro de 31 anos, que vai ocupar o corredor direito. O mesmo é um lateral com passagem pelo Santos FC.

Depois de serem operados, face às lesões nos joelhos ambos do lado direito, os defesas-centrais do Petro de Luanda, Danilson e o ganense Musah já trabalham no ginásio do clube do Catetão.

Danilson foi sujeito a uma artroscopia (cirurgia na articulação do joelho direito), numa das unidades hospitalares da cidade capital.

Por sua vez, o ganense Musah, atleta que obrigava dos adversários algum respeito quando era chamado a entrar pelo treinador António Cosano no recém-anulado Girabola, onde o clube liderava com 54 pontos, face à Covid-19, foi também submetido a uma cirurgia no joelho direito.